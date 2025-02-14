"Московский патруль": общественники проверили соблюдение запрета продажи вейпов детям

В Москве общественники проверили соблюдение закона, запрещающего продажу табачной и никотиносодержащей продукции детям. Они провели контрольную закупку в табачной лавке на Арбате.

При проверке выяснилось, что сотрудник продал несовершеннолетнему вейп. Свою ошибку продавец признал и извинился перед родителями ребенка, которому он продал гаджет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".