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14 февраля, 21:30

Общество

"Московский патруль": общественники проверили соблюдение запрета продажи вейпов детям

"Московский патруль": общественники проверили соблюдение запрета продажи вейпов детям

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В Москве общественники проверили соблюдение закона, запрещающего продажу табачной и никотиносодержащей продукции детям. Они провели контрольную закупку в табачной лавке на Арбате.

При проверке выяснилось, что сотрудник продал несовершеннолетнему вейп. Свою ошибку продавец признал и извинился перед родителями ребенка, которому он продал гаджет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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