"Московский патруль": гособвинение запросило для Блиновской 6 лет колонии

Гособвинение запросило для блогера Елены Блиновской 6 лет лишения свободы. Об этом стало известно на очередном заседании в Савеловском суде Москвы.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвиняют в неуплате налогов, а также отмывании денег от продажи онлайн-курсов. По версии следствия, налоговая задолженность блогера составила больше 900 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".