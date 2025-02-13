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13 февраля, 21:35

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"Московский патруль": гособвинение запросило для Блиновской 6 лет колонии

"Московский патруль": гособвинение запросило для Блиновской 6 лет колонии

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Гособвинение запросило для блогера Елены Блиновской 6 лет лишения свободы. Об этом стало известно на очередном заседании в Савеловском суде Москвы.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвиняют в неуплате налогов, а также отмывании денег от продажи онлайн-курсов. По версии следствия, налоговая задолженность блогера составила больше 900 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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