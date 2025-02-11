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11 февраля, 21:30

Политика

"Московский патруль": ГД приняла закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам

"Московский патруль": ГД приняла закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам

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Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, который ввел "период охлаждения" во время оформления займа. Чтобы получить сумму до 200 тысяч рублей, гражданам придется подождать четыре часа. А займ размером от 200 тысяч рублей придет на счет только через два дня.

Законодатели уверены, что этого времени должно быть достаточно, чтобы человек опомнился, если его пытаются обмануть. При этом на кредиты, где риск мошенничества минимален, правила не распространяются.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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политикаэкономикавидеоАлександр Астахов
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