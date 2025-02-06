Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": фальшивый Wi-Fi обнаружили в аэропорту Шереметьево

"Московский патруль": фальшивый Wi-Fi обнаружили в аэропорту Шереметьево

Мошенники придумали новую схему кражи денег

"Московский патруль": мошенники начали использовать фейковые приложения Банка России

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичных спасателей

Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Следователям хотят разрешить блокировать банковские счета россиян

"Московский патруль": в Большом Московском цирке проверили систему пожарной безопасности

"Московский патруль": в России предложили новые методы борьбы с кибермошенниками

Фальшивый Wi-Fi, через который утекали данные пассажиров, обнаружили в аэропорту Шереметьево. После подключения к поддельной сети пользователям приходил код для авторизации через мессенджер Telegram. При его вводе мошенники получали полный доступ к аккаунтам граждан.

В пресс-службе воздушной гавани призвали пассажиров использовать только официальную сеть аэропорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьтехнологиивидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика