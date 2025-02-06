06 февраля, 21:35Безопасность
"Московский патруль": фальшивый Wi-Fi обнаружили в аэропорту Шереметьево
Фальшивый Wi-Fi, через который утекали данные пассажиров, обнаружили в аэропорту Шереметьево. После подключения к поддельной сети пользователям приходил код для авторизации через мессенджер Telegram. При его вводе мошенники получали полный доступ к аккаунтам граждан.
В пресс-службе воздушной гавани призвали пассажиров использовать только официальную сеть аэропорта.
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