"Московский патруль": фальшивый Wi-Fi обнаружили в аэропорту Шереметьево

Фальшивый Wi-Fi, через который утекали данные пассажиров, обнаружили в аэропорту Шереметьево. После подключения к поддельной сети пользователям приходил код для авторизации через мессенджер Telegram. При его вводе мошенники получали полный доступ к аккаунтам граждан.

В пресс-службе воздушной гавани призвали пассажиров использовать только официальную сеть аэропорта.

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