05 февраля, 21:35Безопасность
"Московский патруль": мошенники начали использовать фейковые приложения Банка России
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов. На этот раз злоумышленники используют фейковые приложения Банка России.
Так, мошенники звонят доверчивым гражданам и сообщают, что кто-то якобы пытается украсть их сбережения. После они предлагают установить на телефон приложение. Таким образом аферисты получают удаленный доступ к банковской карте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.