"Московский патруль": мошенники начали использовать фейковые приложения Банка России

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов. На этот раз злоумышленники используют фейковые приложения Банка России.

Так, мошенники звонят доверчивым гражданам и сообщают, что кто-то якобы пытается украсть их сбережения. После они предлагают установить на телефон приложение. Таким образом аферисты получают удаленный доступ к банковской карте.

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