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05 февраля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": мошенники начали использовать фейковые приложения Банка России

"Московский патруль": мошенники начали использовать фейковые приложения Банка России

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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов. На этот раз злоумышленники используют фейковые приложения Банка России.

Так, мошенники звонят доверчивым гражданам и сообщают, что кто-то якобы пытается украсть их сбережения. После они предлагают установить на телефон приложение. Таким образом аферисты получают удаленный доступ к банковской карте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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