"Московский патруль": в Москве выясняют причину отравления школьниц из Ростова-на-Дону

Школьницы из Ростова-на-Дону отравились в одном из столичных отелей. Они приехали в столицу на соревнования по танцам. Руководство гостиницы полагает, что дети могли злоупотребить спиртным. Бутылки с горячительным нашли в номере, где они проживали.

По факту отравления уже возбуждено уголовное дело. Что стало причиной ЧП в отеле, выяснят специалисты.

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