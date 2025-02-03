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03 февраля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": 800 случаев дебоширства зафиксировали на самолетах "Аэрофлота"

"Московский патруль": 800 случаев дебоширства зафиксировали на самолетах "Аэрофлота"

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800 случаев дебоширства зафиксировали на самолетах "Аэрофлота" в прошлом году. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Александровский.

По словам Александровского, некоторых подозрительных пассажиров останавливают еще на этапе регистрации и посадки на борт воздушного судна. Бороться с нарушителями, считает глава "Аэрофлота", можно только жесткими санкциями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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