03 февраля, 21:30Транспорт
"Московский патруль": 800 случаев дебоширства зафиксировали на самолетах "Аэрофлота"
800 случаев дебоширства зафиксировали на самолетах "Аэрофлота" в прошлом году. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Александровский.
По словам Александровского, некоторых подозрительных пассажиров останавливают еще на этапе регистрации и посадки на борт воздушного судна. Бороться с нарушителями, считает глава "Аэрофлота", можно только жесткими санкциями.
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