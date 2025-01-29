"Московский патруль": ФСБ задержала группу, незаконно добывавшую драгметаллы из вторсырья

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали группу злоумышленников, обрабатывавших старые автозапчасти и микросхемы, чтобы достать из них драгоценные металлы и продать заграницу. Из вторсырья было получено почти 12 миллионов рублей, и не исключено, что ущерб для государства вырастет еще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.