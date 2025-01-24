Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 21:35

Общество

"Московский патруль": жильцы дома на юго-западе Москвы жалуются на соседку

"Московский патруль": жильцы дома на юго-западе Москвы жалуются на соседку

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

В России суши и роллы могут начать готовить по ГОСТу

Новости часа: Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ

Москвичам рассказали, как избежать простуды после посещения катка

"Интервью": Виктор Садовничий – о юбилее МГУ и современном студенчестве

Новости часа: Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность 5 районов юга Москвы

Студенты рассказали о своих требованиях к работе

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о Научной долине "Воробьевы горы"

Жители многоквартирного дома на юго-западе столицы уже больше года жалуются на соседку. По словам соседей, сразу после переезда в дом новая собственница начала хамить, ломать в подъезде мебель и устраивать дебош.

В январе женщина украла в подъезде новогоднюю елку, на которую жители собирали деньги, и выкинула ее на мусорку. Возмущенные жильцы уже написали на неугомонную хулиганку заявление в полицию. Пока ее обвиняют только в краже елки и кресла консьержа.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществопроисшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика