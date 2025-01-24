"Московский патруль": жильцы дома на юго-западе Москвы жалуются на соседку

Жители многоквартирного дома на юго-западе столицы уже больше года жалуются на соседку. По словам соседей, сразу после переезда в дом новая собственница начала хамить, ломать в подъезде мебель и устраивать дебош.

В январе женщина украла в подъезде новогоднюю елку, на которую жители собирали деньги, и выкинула ее на мусорку. Возмущенные жильцы уже написали на неугомонную хулиганку заявление в полицию. Пока ее обвиняют только в краже елки и кресла консьержа.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".