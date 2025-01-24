"Московский патруль": москвичей предупредили о вредоносном ПО "Мамонт"

Мошенники присылают москвичам в Telegram вредоносные файлы с программным обеспечением "Мамонт". МВД призвало граждан ни в коем случае их не открывать, иначе на гаджет автоматически устанавливается программа с мощным вирусом.

Он считывает пуш-уведомления, СМС и фотографии. Его главная цель – получить доступ к платежным сервисам. Под угрозой также и персональные данные.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".