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Новости

24 января, 21:35

Технологии

"Московский патруль": москвичей предупредили о вредоносном ПО "Мамонт"

"Московский патруль": москвичей предупредили о вредоносном ПО "Мамонт"

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Мошенники присылают москвичам в Telegram вредоносные файлы с программным обеспечением "Мамонт". МВД призвало граждан ни в коем случае их не открывать, иначе на гаджет автоматически устанавливается программа с мощным вирусом.

Он считывает пуш-уведомления, СМС и фотографии. Его главная цель – получить доступ к платежным сервисам. Под угрозой также и персональные данные.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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