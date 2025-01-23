23 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": актер массовки Лыков пострадал на съемках фильма Гай Германики
Актер массовки Эдуард Лыков пострадал во время съемок в исторической картине режиссера Валерии Гай Германики. В одной из сцен он скакал на лошади, однако упал из седла.
Лыков провел в реанимации две недели. Он рассказал, что седло на его лошади было закреплено недостаточно крепко. Съемочная группа не признала вину и заявила, что не работала с данным актером.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".