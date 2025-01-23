23 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в столице задержали группу нелегальных фармацевтов
В столице задержали группу нелегальных фармацевтов. По версии следствия, они организовали ввоз в Россию из-за рубежа контрафактных и не прошедших регистрацию лекарств, которые сбывали через аптечную сеть.
По местам задержанных и в самих аптеках прошли обыски. Оперативники изъяли нелегальную продукцию стоимостью 10 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".