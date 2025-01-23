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23 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали группу нелегальных фармацевтов

"Московский патруль": в столице задержали группу нелегальных фармацевтов

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В столице задержали группу нелегальных фармацевтов. По версии следствия, они организовали ввоз в Россию из-за рубежа контрафактных и не прошедших регистрацию лекарств, которые сбывали через аптечную сеть.

По местам задержанных и в самих аптеках прошли обыски. Оперативники изъяли нелегальную продукцию стоимостью 10 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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