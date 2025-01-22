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22 января, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": лжеоператоры взламывают аккаунты россиян на "Госуслугах"

"Московский патруль": лжеоператоры взламывают аккаунты россиян на "Госуслугах"

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Лжеоператоры убеждают доверчивых граждан в продлении договора связи. Так они получают доступ к паспортным данным, взламывают аккаунт на портале "Госуслуги".

Затем мошенники могут уговорить человека взять кредит, перечислить деньги на "безопасные" счета, заставить продать имущество. Эксперты рекомендуют никогда не сообщать по телефону код во избежание взлома социальных сетей и учетных записей.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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