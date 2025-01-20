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20 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мошенники украли 20 млн рублей с расчетного счета москвича

"Московский патруль": мошенники украли 20 млн рублей с расчетного счета москвича

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Мошенники украли 20 миллионов рублей с расчетного счета москвича. Для этого один из злоумышленников пришел в офис мобильного оператора, где предъявил поддельный паспорт со своей фотографией.

Аферист убедил продавца, что потерял свою сим-карту и попросил выдать ее дубликат. После этого преступник вошел в мобильное приложение одного из банков и забрал все деньги со счетов потерпевшего.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоВлада Егорова
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