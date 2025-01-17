17 января, 21:45Шоу-бизнес
"Московский патруль": Долиной вернут 69 млн рублей после мошенничества с ее квартирой
Суд взыскал в пользу народной артистки России Ларисы Долиной более 69 миллионов рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы. Деньги артистке обязаны выплатить владельцы банковских счетов, на которые поступили похищенные мошенническим путем средства.
Двое ответчиков проходят обвиняемыми по уголовному делу. На данный момент задержаны и арестованы четыре человека. Подробнее – в программе "Московский патруль".