Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 21:45

Шоу-бизнес

"Московский патруль": Долиной вернут 69 млн рублей после мошенничества с ее квартирой

"Московский патруль": Долиной вернут 69 млн рублей после мошенничества с ее квартирой

Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Лерчек

Елена Блиновская останется в СИЗО до 2 мая

Пострадавшей от мошенников Долиной могут вернуть 69 млн рублей

Блиновская признала вину по всем статьям в суде Москвы

"Московский патруль": экс-возлюбленного Волочковой Дюрана приговорили к 7 годам колонии

="Московский патруль": блогер Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

"Московский патруль": суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд взыскал в пользу народной артистки России Ларисы Долиной более 69 миллионов рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы. Деньги артистке обязаны выплатить владельцы банковских счетов, на которые поступили похищенные мошенническим путем средства.

Двое ответчиков проходят обвиняемыми по уголовному делу. На данный момент задержаны и арестованы четыре человека. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнеспроисшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика