"Московский патруль": двое человек задержаны по факту ограбления коттеджа в Подмосковье

Банда из четырех человек совершала кражи из домов в Подмосковье. Например, осенью они проникли в частный дом, взломали сейф и похитили оттуда 300 тысяч рублей.

Двоих злоумышленников вычислили и задержали по месту жительства в Ленинском округе. Во время обыска у них обнаружили телефоны, банковские карты, наручные часы, рации и другие доказательства преступлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

