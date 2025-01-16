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16 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": двое человек задержаны по факту ограбления коттеджа в Подмосковье

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Банда из четырех человек совершала кражи из домов в Подмосковье. Например, осенью они проникли в частный дом, взломали сейф и похитили оттуда 300 тысяч рублей.

Двоих злоумышленников вычислили и задержали по месту жительства в Ленинском округе. Во время обыска у них обнаружили телефоны, банковские карты, наручные часы, рации и другие доказательства преступлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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