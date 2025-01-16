"Московский патруль": Дептранс Москвы призвал граждан использовать метро для поездок

В столичном департаменте транспорта водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за погоды. Резкие перемены в температуре воздуха приводят к гололедице, которая провоцирует аварии со смертельным исходом.

Справляться с внештатными ситуациями на дорогах москвичей учат в специализированной школе. Старший инструктор гоночной академии Борис Шульмейстер рассказал, что скользкое покрытие не только удлиняет тормозной путь, но и приводит к потере контроля над автомобилем. Подробнее – в программе "Московский патруль".

