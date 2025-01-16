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16 января, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": Дептранс Москвы призвал граждан использовать метро для поездок

"Московский патруль": Дептранс Москвы призвал граждан использовать метро для поездок

Городской вокзал Щербинка МЦД-2 открылся после реконструкции в ТиНАО

Новости Москвы: в общественном транспорте стало меньше безбилетных пассажиров

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

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В столичном департаменте транспорта водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за погоды. Резкие перемены в температуре воздуха приводят к гололедице, которая провоцирует аварии со смертельным исходом.

Справляться с внештатными ситуациями на дорогах москвичей учат в специализированной школе. Старший инструктор гоночной академии Борис Шульмейстер рассказал, что скользкое покрытие не только удлиняет тормозной путь, но и приводит к потере контроля над автомобилем. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
транспортпогодавидеоАлександр Астахов
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