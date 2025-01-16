16 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля новых фигурантов дела о теракте, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Под стражей оказались Батухан Точиев и Рамазан Падиев.
О задержании новых фигурантов дела сообщил СК. По версии следствия, 25-летний ранее судимый Точиев и охранник магазина Падиев помогали Ахмаджону Курбонову, которого считают исполнителем теракта.
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