"Московский патруль": у туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей

Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли незадекларированные ювелирные украшения на 22,5 миллиона рублей у иностранцев, прибывших из Китая. В чемоданах были обнаружены ожерелье, кольца и серьги.

Пассажиры утверждали, что все это – личные вещи. Экспертом установлено, что ювелирные изделия изготовлены из сплава платины 990 и 950 пробы, золота 750 пробы и содержат вставки из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, искусственного и культивированного жемчуга. Что грозит туристам? Об этом – в программе "Московский патруль".

