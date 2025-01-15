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15 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": у туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей

"Московский патруль": у туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей

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Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли незадекларированные ювелирные украшения на 22,5 миллиона рублей у иностранцев, прибывших из Китая. В чемоданах были обнаружены ожерелье, кольца и серьги.

Пассажиры утверждали, что все это – личные вещи. Экспертом установлено, что ювелирные изделия изготовлены из сплава платины 990 и 950 пробы, золота 750 пробы и содержат вставки из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, искусственного и культивированного жемчуга. Что грозит туристам? Об этом – в программе "Московский патруль".

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