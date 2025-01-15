"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность матча КХЛ в Москве

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время подготовки и проведения матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА – "Спартак". Перед игрой они тщательно обследовали трибуны ледовой арены и прилегающую территорию на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Кроме того, сотрудники Росгвардии патрулировали территории вокруг спортивного объекта. Матч посетили около 10 тысяч зрителей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

