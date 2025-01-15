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15 января, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность матча КХЛ в Москве

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность матча КХЛ в Москве

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Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время подготовки и проведения матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА – "Спартак". Перед игрой они тщательно обследовали трибуны ледовой арены и прилегающую территорию на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Кроме того, сотрудники Росгвардии патрулировали территории вокруг спортивного объекта. Матч посетили около 10 тысяч зрителей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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