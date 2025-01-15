"Московский патруль": задержан обвиняемый в убийстве четырех девушек в Подмосковье

В Московской области задержан мужчина, который совершил убийство четырех девушек еще в 2002 году. В ходе расследования выяснилось, что он нападал на женщин в темное время суток, обездвиживал, насиловал, а после убивал.

Одной из жертв стала студентка из Перу. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийств и предоставил детальную информацию об этих преступлениях. Подробнее – в программе "Московский патруль".

