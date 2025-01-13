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13 января, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": авиадиспетчер Игорь Морозов рассказал о своей работе

"Московский патруль": авиадиспетчер Игорь Морозов рассказал о своей работе

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Авиадиспетчер Игорь Морозов уже 40 лет работает в международном аэропорту Внуково и отвечает за безопасность полетов. Профессию выбрал из-за того, что в детстве жил недалеко от аэродрома и часто с друзьями ходил смотреть на взлетающие судна.

Суть его работы – это обеспечение безопасности полетов при обслуживании воздушного движения в воздухе и на земле. Авиадиспетчеры напрямую общаются с экипажем и передают всю необходимую информацию – о погодных условиях, различных ограничениях и помехах на пути.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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