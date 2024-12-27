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27 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержаны вероятные организаторы незаконных азартных игр

"Московский патруль": задержаны вероятные организаторы незаконных азартных игр

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В Москве задержали вероятных организаторов незаконных азартных игр. Участники криминальных развлечений организовали два call-центра в центре столицы. Оттуда обзванивали клиентов, принимали ставки, вели статистику, а после выдавали выигрыши. Полицейские задержали 17 вероятных участников незаконного промысла. Его организаторы успели обогатиться более, чем на 10 миллиардов рублей. Во время обысков у них обнаружили сумки, до верху забитые российскими рублями и иностранной валютой. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантам уже избраны разные меры пресечения, в том числе заключение под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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