Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице увеличивается число мошенников

"Московский патруль": в столице увеличивается число мошенников

"Московский патруль": ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных

На внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле произошло ДТП

Девять пострадавших при крушении пассажирского самолета в Казахстане эвакуированы в РФ

Электробус задымился на юго-западе Москвы

Инцидент с участием электробуса произошел на улице Дмитрия Ульянова

Азербайджанские авиалинии выплатят компенсации пострадавшим в авиакатастрофе

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау девочка находится в состоянии средней тяжести

Двое пострадавших при крушении самолета в Казахстане находятся в крайне тяжелом состоянии

На месте крушения самолета возле Актау нашли второй черный ящик

В последнее время число мошенников увеличивается в Москве. В свою очередь, столичные полицейские оперативно вычисляют злоумышленников и пресекают их аферы. Очередных таких задержали по заявлению жительницы столицы. Действовали мошенники по отработанной схеме. Убедили москвичку, что ее персональные данные якобы похитили некие злодеи и оформили на нее кредиты, а после вынудили перевести деньги на якобы безопасные счета, которых не существует.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика