"Московский патруль": в столице увеличивается число мошенников

В последнее время число мошенников увеличивается в Москве. В свою очередь, столичные полицейские оперативно вычисляют злоумышленников и пресекают их аферы. Очередных таких задержали по заявлению жительницы столицы. Действовали мошенники по отработанной схеме. Убедили москвичку, что ее персональные данные якобы похитили некие злодеи и оформили на нее кредиты, а после вынудили перевести деньги на якобы безопасные счета, которых не существует.

Подробнее – в программе "Московский патруль".