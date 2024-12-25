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25 декабря, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": семь человек задержаны после попытки теракта в Подмосковье

"Московский патруль": семь человек задержаны после попытки теракта в Подмосковье

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Сотрудники ФСБ России задержали семь человек, планировавших подрыв автомобиля руководителя ведущего военного конструкторского бюро машиностроения в Подмосковье. Было возбуждено дело по факту покушения на террористический акт.

Посредством мессенджеров в социальных сетях спецслужбы Украины подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере миллиона рублей. Однако злоумышленников задержали в момент закладки взрывного устройства.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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