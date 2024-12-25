"Московский патруль": в Москве возбуждено дело после поджога полицейской машины

Пенсионеру, который накануне пытался поджечь полицейский автомобиль на Арбате, грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Против мужчины возбуждено дело по статье о теракте.

Установлено, что мужчина действовал под влиянием украинских мошенников, которые давали ему указания по телефону. В последний месяц по всей стране участились подобные случаи. Как злоумышленники обрабатывают доверчивых людей? Об этом – в программе "Московский патруль".

