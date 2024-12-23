"Московский патруль": 15 человек пострадали при столкновении автобуса и пожарной машины

В результате массовой аварии, которая произошла вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре, пострадали 15 человек. В их числе оказались ребенок и два спасателя.

Автобус столкнулся с пожарной машиной, которая в тот момент ехала на возгорание. В результате сильного удара спецмашина протаранила три легковых автомобиля. Для устранения последствий ДТП задействовали несколько экипажей экстренных служб и авиацию.

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