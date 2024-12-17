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17 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские отследили путь денег, украденных мошенниками

"Московский патруль": столичные полицейские отследили путь денег, украденных мошенниками

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Столичные полицейские отследили путь денег, украденных мошенниками. Выяснилось, что средства отправлялись с карты на карту, а затем поступали на счет директора двух фирм.

В итоге бойцы Росгвардии арестовали мужчину. Оказалось, что он использовал счета собственных компаний и банковские карты своих сотрудников, чтобы обналичить похищенные аферистами деньги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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