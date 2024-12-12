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12 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": МВД задержало мошенников за незаконную банковскую деятельность

"Московский патруль": МВД задержало мошенников за незаконную банковскую деятельность

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Четверо жителей Москвы задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительной информации, задержанные в течение нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юрлиц, желавшие скрыть свою деятельность от налоговых органов.

Оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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