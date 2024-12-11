"Московский патруль": МЧС провело мероприятия по выявлению некачественной пиротехники

В преддверии новогодних праздников инспекторы МЧС провели профилактические мероприятия по выявлению некачественной пиротехники. Первое, что они рекомендуют, – покупать изделия исключительно в специализированных магазинах.

Также нельзя забывать и об инструкции. Все надписи на коробке должны быть читаемы и на русском языке. Иначе товар переходит в разряд несертифицированных. Подробнее – в программе "Московский патруль".

