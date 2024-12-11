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11 декабря, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": МЧС провело мероприятия по выявлению некачественной пиротехники

"Московский патруль": МЧС провело мероприятия по выявлению некачественной пиротехники

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В преддверии новогодних праздников инспекторы МЧС провели профилактические мероприятия по выявлению некачественной пиротехники. Первое, что они рекомендуют, – покупать изделия исключительно в специализированных магазинах.

Также нельзя забывать и об инструкции. Все надписи на коробке должны быть читаемы и на русском языке. Иначе товар переходит в разряд несертифицированных. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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