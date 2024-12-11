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11 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские ликвидировали сеть нарколабораторий в столице

"Московский патруль": полицейские ликвидировали сеть нарколабораторий в столице

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Полицейские обнаружили и ликвидировали сеть нарколабораторий в Москве. Две из них злоумышленники организовали в своих столичных квартирах, а еще одну почти обустроили за городом.

Следователями ОМВД России по Можайскому району возбуждены уголовные дела по статье "Незаконный оборот наркотических средств". На время расследования предполагаемых наркодилеров суд отправил в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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