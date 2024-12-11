Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": ФСБ пресекла работу call-центров, обманувших людей из 50 стран

"Московский патруль": ФСБ пресекла работу call-центров, обманувших людей из 50 стран

ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Таганроге

Жители США назвали героем убийцу гендиректора медицинской страховой компании в США

Пожарная сигнализация сработала в одной из башен "Москва-Сити"

Новости регионов: женщину задержали за вождение в нетрезвом виде в Ялте

Мужчина расстрелял гендиректора крупнейшей медицинской страховой компании в США

Русскоговорящий мужчина устроил драку с полицейскими в Таиланде

Новости регионов: грузовик с камнями перевернулся на трассе во Владивостоке

В Москве задержали мошенников, обманувших людей на десятки миллионов долларов

Новости регионов: пособников иностранных мошенников задержали в Петербурге

ФСБ накрыла в России сеть call-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. В результате спецоперации силовики задержали 11 руководителей и сотрудников офисов в РФ. Они занимались мошенничеством.

От деятельности call-центров пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств. Доходы преступной организации достигали одного миллиона долларов в день. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика