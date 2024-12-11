11 декабря, 21:45Происшествия
"Московский патруль": ФСБ пресекла работу call-центров, обманувших людей из 50 стран
ФСБ накрыла в России сеть call-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. В результате спецоперации силовики задержали 11 руководителей и сотрудников офисов в РФ. Они занимались мошенничеством.
От деятельности call-центров пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств. Доходы преступной организации достигали одного миллиона долларов в день. Подробнее – в программе "Московский патруль".
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