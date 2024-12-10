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10 декабря, 21:35

Общество

"Московский патруль": около 300 тыс владельцев оружия состоят на учете в Москве

"Московский патруль": около 300 тыс владельцев оружия состоят на учете в Москве

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Около 300 тысяч владельцев оружия состоят на учете Росгвардии в Москве. Оружейную лицензию можно получить, когда гражданину исполнится 21 год.

Для этого необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, документ о прохождении медосвидетельствования и свидетельство о прохождении соответствующей подготовки. При этом хранить оружие можно в кобурах, чехлах или заводских коробках. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоВлада Егорова
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