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09 декабря, 23:45

Происшествия

"Московский патруль": называвший себя мотомагом мошенник получил условный срок

"Московский патруль": называвший себя мотомагом мошенник получил условный срок

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Щербинский суд Москвы приговорил к 6 годам условного заключения Руслана Тихоновича, называвшего себя мотомагом, по делу о мошенничестве. Подсудимый обещал клиентам помощь в покупке поддержанных мотоциклов на заграничном аукционе и доставку транспортных средств в Россию за короткий срок.

Однако, получая деньги от пострадавших, он исчезал. При этом в суде свою вину Тихонович не признал. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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