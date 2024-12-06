"Московский патруль": мошенники, обещавшие излечить детей от ДЦП, предстанут перед судом

Мошенники, которые обещали отчаявшимся родителям полностью излечить их детей от ДЦП, готовятся предстать перед судом. Столичные следователи заявили, что собрали достаточно доказательств по делу супругов Никоновых.

Врачи без диплома выманивали у людей миллионы за свой "авторский массаж". Во время сеансов дети кричали от боли, но обещанного улучшения не наступало. Подробнее – в программе "Московский патруль".