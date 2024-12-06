Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мошенники, обещавшие излечить детей от ДЦП, предстанут перед судом

"Московский патруль": мошенники, обещавшие излечить детей от ДЦП, предстанут перед судом

"Московский патруль": суд вынес приговор участникам аферы с "Пушкинскими картами"

Москвич отсудил у магазина около 100 тыс рублей за покупку подделки

"Московский патруль": суд вынес приговор водителю, наехавшему на остановку с детьми

Новости регионов: ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" начались в Петербурге

"Московский патруль": в Москве суд отправил в СИЗО юриста за дебош в продуктовом магазине

Жительницу столицы отправили в тюрьму за нападение на контролера Дептранса

"Московский патруль": двое мужчин осуждены за убийство охранника столичного метро

"Московский патруль": суд отправил автоблогера Гаджиева под стражу

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения экс-проректору РУДН Должиковой

Мошенники, которые обещали отчаявшимся родителям полностью излечить их детей от ДЦП, готовятся предстать перед судом. Столичные следователи заявили, что собрали достаточно доказательств по делу супругов Никоновых.

Врачи без диплома выманивали у людей миллионы за свой "авторский массаж". Во время сеансов дети кричали от боли, но обещанного улучшения не наступало. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика