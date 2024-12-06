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06 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": житель Удмуртии устроил погром в столичном торговом центре

"Московский патруль": житель Удмуртии устроил погром в столичном торговом центре

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Сотрудники столичной Росгвардии ночью по сигналу тревоги выехали в один из торговых центров и обнаружили внутри жителя Удмуртии, который устроил настоящий погром.

Оказалось, что мужчина разбил стеклянные двери пункта выдачи заказов и залез внутрь в поисках еды и теплой одежды. Он долго одевался, укутывался потеплее, а после был доставлен в отдел полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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