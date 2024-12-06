"Московский патруль": студента и модель задержали в Москве из-за 50 свертков с наркотиком

Студента и модель, которая снималась в клипах известных артистов и телешоу, задержали в Москве. У Виктории Семенюк и ее спутника нашли больше 50 свертков с наркотиком.

По версии следствия, они должны были регулярно получать большую партию мефедрона, фасовать вещество по пакетикам и продавать через тайники. Известно, что Семенюк отправили под домашний арест.

Подробнее – в программе "Московский патруль".