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06 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": студента и модель задержали в Москве из-за 50 свертков с наркотиком

"Московский патруль": студента и модель задержали в Москве из-за 50 свертков с наркотиком

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Студента и модель, которая снималась в клипах известных артистов и телешоу, задержали в Москве. У Виктории Семенюк и ее спутника нашли больше 50 свертков с наркотиком.

По версии следствия, они должны были регулярно получать большую партию мефедрона, фасовать вещество по пакетикам и продавать через тайники. Известно, что Семенюк отправили под домашний арест.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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