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04 декабря, 22:00

Безопасность

"Московский патруль": москвичам рассказали о безопасности на дорогах столицы

"Московский патруль": москвичам рассказали о безопасности на дорогах столицы

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Уже почти 20 лет дороги Москвы одни из самых безопасных в России. Дептранс проанализировал показатели аварийности Росстата.

Москва ниже третьего места уже давно не опускается, в том числе благодаря работе столичной Госавтоинспекции и ЦОДД. Специалисты постоянно устанавливают новые камеры, светофоры, освещение, проектируют разметку и многое другое.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
безопасностьобществогородвидеоАлександр Астахов
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