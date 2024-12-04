04 декабря, 22:00Безопасность
"Московский патруль": москвичам рассказали о безопасности на дорогах столицы
Уже почти 20 лет дороги Москвы одни из самых безопасных в России. Дептранс проанализировал показатели аварийности Росстата.
Москва ниже третьего места уже давно не опускается, в том числе благодаря работе столичной Госавтоинспекции и ЦОДД. Специалисты постоянно устанавливают новые камеры, светофоры, освещение, проектируют разметку и многое другое.
Подробнее – в программе "Московский патруль".