"Московский патруль": москвичам рассказали о безопасности на дорогах столицы

Уже почти 20 лет дороги Москвы одни из самых безопасных в России. Дептранс проанализировал показатели аварийности Росстата.

Москва ниже третьего места уже давно не опускается, в том числе благодаря работе столичной Госавтоинспекции и ЦОДД. Специалисты постоянно устанавливают новые камеры, светофоры, освещение, проектируют разметку и многое другое.

Подробнее – в программе "Московский патруль".