"Московский патруль": суд вынес приговор водителю, наехавшему на остановку с детьми

В Можайске в суд доставили водителя Maserati, который пьяным гонял на спорткаре и протаранил автобусную остановку с детьми. Один ребенок погиб. Мужчина на авто разогнался до 280 километров в час.

Как показала экспертиза, Сергей Иванов был пьян и принимал в тот день наркотики. Суд назначил ему 9 лет колонии общего режима. Кроме того, Иванова обязали выплатить матери погибшего мальчика моральный ущерб.

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