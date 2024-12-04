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04 декабря, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор водителю, наехавшему на остановку с детьми

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В Можайске в суд доставили водителя Maserati, который пьяным гонял на спорткаре и протаранил автобусную остановку с детьми. Один ребенок погиб. Мужчина на авто разогнался до 280 километров в час.

Как показала экспертиза, Сергей Иванов был пьян и принимал в тот день наркотики. Суд назначил ему 9 лет колонии общего режима. Кроме того, Иванова обязали выплатить матери погибшего мальчика моральный ущерб.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов
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