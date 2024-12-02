"Московский патруль": 60 тыс нарушений перевозки детей выявили в Москве за 10 месяцев

Почти 60 тысяч детей в опасности – именно столько случаев нарушений перевозки юных пассажиров выявили полицейские в Москве за 10 месяцев этого года. Оказалось, что для некоторых родителей перевозить пятилетнего ребенка на полу – это норма.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции регулярно занимаются профилактикой и проводят акцию "Ваш пассажир – ребенок". В этот раз водителей проверяли на Щелковском шоссе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".