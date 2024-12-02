Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": 60 тыс нарушений перевозки детей выявили в Москве за 10 месяцев

"Московский патруль": 60 тыс нарушений перевозки детей выявили в Москве за 10 месяцев

В Москве открылись транспортные елки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве

Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новый путепровод у станции Бескудниково соединил Северный и Северо-Восточный округа

"Мой район. Новости": новый путепровод соединил Северный и Северо-Восточный округа

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Почти 60 тысяч детей в опасности – именно столько случаев нарушений перевозки юных пассажиров выявили полицейские в Москве за 10 месяцев этого года. Оказалось, что для некоторых родителей перевозить пятилетнего ребенка на полу – это норма.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции регулярно занимаются профилактикой и проводят акцию "Ваш пассажир – ребенок". В этот раз водителей проверяли на Щелковском шоссе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика