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29 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": москвичи рассказали о сломанных лифтах в новостройках

"Московский патруль": москвичи рассказали о сломанных лифтах в новостройках

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Последние пару месяцев телеграм-каналы трубят о сломанных лифтах в нескольких столичных новостройках. Чтобы попасть хотя бы в один работающий, как уверяют жители, очередь нужно занимать заранее.

У более чем 60 тысяч кабин срок годности истекает уже в феврале следующего года. На установку новых, по оценкам экспертов, потребуется порядка 200 миллиардов рублей.

Почему новые устройства выходят из строя и как это исправить – в программе "Московский патруль".

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