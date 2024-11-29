"Московский патруль": столичные полицейские задержали подпольных фармацевтов

Столичные полицейские совместно с сотрудниками Главного управления по обороту наркотиков задержали подпольных фармацевтов.

Нелегальные коммерсанты организовали производство БАДов и анаболиков на основе запрещенных к обороту веществ. Во время обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли наличные в рублях и валюте на общую сумму порядка 80 миллионов рублей.

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