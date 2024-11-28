"Московский патруль": двое мужчин осуждены за убийство охранника столичного метро

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28 ноября, 21:35

Происшествия

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Двое приезжих из Волгоградской области получили по 8,5 года колонии за убийство охранника столичного метро. Преступление произошло еще в 2012 году.

По словам осужденных, в день преступления они были в состоянии алкогольного опьянения и, проходя мимо метро, подошли к охраннику с расспросами. Позже общение переросло в конфликт, в ходе которого они избили мужчину. Через несколько дней охранник скончался в больнице.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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