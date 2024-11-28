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28 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд отправил автоблогера Гаджиева под стражу

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Одинцовский районный суд отправил автоблогера Гаджи Гаджиева под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 15 января 2025 года.

Согласно материалам дела, в середине ноября мужчина устроил опасный дрифт, не справился с управлением и влетел в толпу зрителей. Несколько человек были доставлены в больницу. В прокуратуре добавили, что с места происшествия Гаджиев скрылся.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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