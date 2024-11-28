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28 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения экс-проректору РУДН Должиковой

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения экс-проректору РУДН Должиковой

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Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему проректору РУДН Анжеле Должиковой по делу о хищении бюджетных средств в размере одного миллиона рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на похищенные средства были заключены фиктивные контракты по развитию и совершенствованию программ изучения русского языка. Кроме того, полицейские уже провели у Должиковой, а также у лиц, причастных к хищению, обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, уточнила Волк.

В данный момент следователи продолжают устанавливать всех участников мошеннической схемы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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