"Московский патруль": россияне обвинили свадебного фотографа в мошенничестве

Сотни пострадавших молодоженов по всей России обвинили свадебного фотографа Алину Тейзе в мошенничестве. Клиенты заказывали у нее свадебную фотосессию, обращая внимание на ее портфолио с работами. Однако после того, как девушка брала предоплату, переставала выходить на связь вместе с праздничным фотосетом и деньгами.

Недовольные клиенты направили заявления в полицию. Однако там им объяснили, что имеют место гражданско-правовые отношения, и для решения вопроса нужно обращаться в суд.

Подробнее – в программе "Московский патруль".