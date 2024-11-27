27 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": россияне обвинили свадебного фотографа в мошенничестве
Сотни пострадавших молодоженов по всей России обвинили свадебного фотографа Алину Тейзе в мошенничестве. Клиенты заказывали у нее свадебную фотосессию, обращая внимание на ее портфолио с работами. Однако после того, как девушка брала предоплату, переставала выходить на связь вместе с праздничным фотосетом и деньгами.
Недовольные клиенты направили заявления в полицию. Однако там им объяснили, что имеют место гражданско-правовые отношения, и для решения вопроса нужно обращаться в суд.
Подробнее – в программе "Московский патруль".