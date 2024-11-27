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27 ноября, 21:30

Политика

"Московский патруль": Совфед одобрил ужесточение наказания за утечку персональных данных

"Московский патруль": Совфед одобрил ужесточение наказания за утечку персональных данных

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Совфед одобрил законопроект об ужесточении наказания за утечку персональных данных. Закон вступит в силу после подписания Владимиром Путиным.

За утечку персональных данных штраф для граждан составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1 до 1,3 миллиона рублей, а для юрлиц – от 10 до 15 миллионов рублей.

Также за неправомерную передачу и распространение биометрических данных в результате действий или бездействия оператора штраф для физлиц составит от 400 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1,3 до 1,5 миллиона рублей, для юрлиц – от 15 до 20 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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