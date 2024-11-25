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25 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": житель столицы обманом выманил у пенсионеров более 1 млн руб

"Московский патруль": житель столицы обманом выманил у пенсионеров более 1 млн руб

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Москвич обманом выманил у нескольких пенсионеров более миллиона рублей. После телефонного звонка подельников, которые убежали граждан в том, что их сбережения якобы под угрозой, мужчина встречался с жертвами в ресторане в центре столицы и заключал с ними договоры о переводе денег на "безопасные счета".

Похищенные суммы мошенник передавал кураторам за вознаграждение. В данный момент он задержан. За мошенничество в крупном размере ему грозит до шести лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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