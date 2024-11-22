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22 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": психологи МЧС отметили профессиональный праздник

"Московский патруль": психологи МЧС отметили профессиональный праздник

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На места автокатастроф, терактов, наводнений и пожаров выезжают не только спасатели, но и психологи МЧС России. Они находят подходящие слова для людей, которые оказались в очень страшных жизненных ситуациях.

Они первыми приходят на помощь, чтобы в самые трудные минуты поддержать тех, кто в этом особо нуждается. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают практически на месте каждой чрезвычайной ситуации. Сегодня специалисты отмечают профессиональный праздник.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоАлександр Астахов
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