"Московский патруль": психологи МЧС отметили профессиональный праздник

На места автокатастроф, терактов, наводнений и пожаров выезжают не только спасатели, но и психологи МЧС России. Они находят подходящие слова для людей, которые оказались в очень страшных жизненных ситуациях.

Они первыми приходят на помощь, чтобы в самые трудные минуты поддержать тех, кто в этом особо нуждается. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают практически на месте каждой чрезвычайной ситуации. Сегодня специалисты отмечают профессиональный праздник.

Подробнее – в программе "Московский патруль".