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22 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция продолжает расследовать убийство охотника в Подмосковье

"Московский патруль": полиция продолжает расследовать убийство охотника в Подмосковье

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Правоохранители продолжают расследование убийства одного охотника и ранения другого в лесу Подмосковья. Подозреваемого Романа Мельцера привезли на место преступления, чтобы провести следственный эксперимент, а потом допросили. Мужчина настаивает, что стрелял в сторону зарослей и не знал, что там находятся люди.

Один пострадавший погиб на месте, второй – в больнице с тяжелым ранением. Следователи рассматривают несколько версий. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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