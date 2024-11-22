"Московский патруль": полиция продолжает расследовать убийство охотника в Подмосковье

Правоохранители продолжают расследование убийства одного охотника и ранения другого в лесу Подмосковья. Подозреваемого Романа Мельцера привезли на место преступления, чтобы провести следственный эксперимент, а потом допросили. Мужчина настаивает, что стрелял в сторону зарослей и не знал, что там находятся люди.

Один пострадавший погиб на месте, второй – в больнице с тяжелым ранением. Следователи рассматривают несколько версий. Подробнее – в программе "Московский патруль".